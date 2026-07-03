Премьер Молдавии уходит в отставку из-за невозможности работать в соответствии с принципами

Занимая эту должность, политик верил в свою способность внести положительные перемены

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке, объяснив это невозможностью продолжать работу в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Он отметил, что, занимая эту должность, верил в свою способность внести положительные перемены.

— Однако, когда понял, что больше не могу исполнять свои обязанности, придерживаясь своих принципов и убеждений, я решил уйти, — написал Мунтяну в Facebook*.

Молдавия испытывает экономический кризис, вызванный ростом цен на газ и электроэнергию, что периодически вызывает протестные акции. Оппозиция обвиняет в кризисе прозападное правительство, которое выбрало курс на конфронтацию с Россией. В 2023 году с поста премьера ушла Наталья Гаврилица, а ее преемник Дорин Речан после двух лет руководства отказался возглавить новое правительство после парламентских выборов в сентябре 2025 года, которые вновь выиграла Партия действия и солидарности (ПДС). На его место был приглашен бизнесмен Александр Мунтяну.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке.

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Никита Егоров