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Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

07:00, 04.07.2026

Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4—9 м/с, местами порывами до 13 м/с. Температура составит от +26 до +31 градуса.

Галия Гарифуллина

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