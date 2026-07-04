Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса
Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4—9 м/с, местами порывами до 13 м/с. Температура составит от +26 до +31 градуса.
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