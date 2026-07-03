Мирошник: «Из-за атак ВСУ с 2022 года погибли 8,5 тыс. мирных жителей»

Еще 22,5 тысячи человек получили ранения

С февраля 2022 года в результате атак ВСУ погибли почти 8,5 тысячи мирных жителей России, а 22,5 тысячи человек получили ранения. Такие данные озвучил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, чьи слова приводит РИА «Новости»

Он подчеркнул, что только на период с апреля по июнь 2026 года жертвами нападений ВСУ стали 422 мирных жителя, более 2,5 тысяч получили ранения.

— По сравнению с предыдущим кварталом наблюдается рост более чем на 76% — на 1315 человек увеличилось число убитых и раненых мирных жителей, — отметил спикер.

В общей сложности с февраля 2022-го до 30 июня 2026 года общее количество пострадавших достигло 30,9 тыс. человек.



Никита Егоров