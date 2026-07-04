Путин и Лавров поздравили США с 250-летием независимости
Президент России заявил о важности налаживания связей между двумя странами
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму американскому лидеру Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. Также штаты получили поздравление от главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Путин заявил о важности налаживания связей между двумя странами. По словам президента, Россия и США — крупнейшие ядерные державы и несут «особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе». Глава государства пожелал американским гражданам счастья и процветания.
Лавров в своем поздравлении напомнил о союзничестве двух стран в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). При этом глава МИД РФ подчеркнул, что при совместной работе возможны значительные успехи России и США в решении сложных общемировых и региональных проблем.
Ранее стало известно, что США не продлили лицензию с послаблениями для нефти из России. Американская сторона временно разрешала странам операции с российской нефтью и нефтепродуктами на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
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