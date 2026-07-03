Светомузыкальный фонтан в Елабуге отремонтируют почти за 30 млн рублей

На выполнение всех работ отводится 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта

Фото: Артем Дергунов

В Елабуге планируют провести капитальный ремонт светомузыкального пешеходного фонтана, расположенного на проспекте Нефтяников, 24. Соответствующий госконтракт подготовил Департамент строительства при исполкоме Елабужского муниципального района.

Согласно документу, подрядчику предстоит выполнить ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, а также реализовать необходимые технологические решения для восстановления работы фонтана.

На выполнение всех работ отводится 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. Гарантийный срок на результат составит пять лет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что на набережной озера Нижний Кабан в Казани началось масштабное озеленение. Планируется высадить около 92 702 растений. Кроме того, строители уже приступили к подготовке площадки для будущего фонтана.

Наталья Жирнова