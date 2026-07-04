В Удмуртии силы ПВО сбили ракету при попытке атаки на предприятие

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

В Удмуртии силами противовоздушной обороны отражена очередная атака, сообщил глава республики Александр Бречалов. По его словам, в небе над регионом была сбита ракета, а целью атаки стало одно из предприятий.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится проверка и уточняются обстоятельства случившегося.

Бречалов призвал жителей сохранять спокойствие. Отметим, что ночью на Казань и Зеленодольск объявляли угрозу атаки БПЛА. Ее ввели в 2:58 мск и отменили в 3:29 мск. В Татарстане действовала ракетная опасность в период с 2:11 мск до 4:15 мск.

Наталья Жирнова