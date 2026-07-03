В Госсовете Татарстана заявили о необходимости закона о буллинге

В республике за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 130 обращений по конфликтам в школах

Фото: Артем Дергунов

В Госсовете Татарстана прошло заседание круглого стола, посвященное проблеме школьного буллинга. В обсуждении приняли участие депутаты, эксперты, педагоги и представители сферы образования.

Участники отметили, что случаи травли в школах остаются актуальной проблемой. Родители и учителя часто не знают, как правильно реагировать в таких ситуациях и какие меры можно применять.

— Те случаи буллинга, которые становятся общеизвестными на всю страну, — на самом деле это следствие отсутствия достаточной профилактики и системных мер по предотвращению случаев травли на начальном этапе, которые в итоге накапливаются и выливаются, — подчеркнул председатель Комитета по образованию «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Султанов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также обсуждалось отсутствие в законе единого определения буллинга. По мнению участников, это затрудняет работу с проблемой и учет таких случаев. По данным, приведенным на встрече, около четверти школьников сталкиваются с травлей. В Татарстане за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 130 обращений по конфликтам в школах.

Отдельно отмечена необходимость усилить работу школьных психологов и больше заниматься профилактикой буллинга в учебных заведениях.

Ранее глава Нижнекамского района Радмир Беляев объявил о создании общегородской антибуллинговой программы. Решение было принято после инцидента в лицее №37, где 13-летний учащийся седьмого класса напал на уборщицу с ножом. Суд отправил подростка на 3 года в спецшколу.



Наталья Жирнова