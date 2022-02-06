В России утвердили концепцию развития круизного туризма до 2024 года

Правительство России утвердило концепцию развития круизного туризма до 2024 года, благодаря которой морские и речные круизы станут более доступными для жителей страны. Например, предполагается увеличение их количества.

Основными задачами концепции являются развитие инфраструктуры, расширение маршрутной сети круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создание новых экскурсионных программ с посещением особо охраняемых природных территорий.

Фото: pixabay.com

Кроме того, предполагается организация практики для студентов колледжей и вузов в крупных круизных компаниях и т.д., сообщает телеграм-канал правительства РФ.

Недавно российские власти утвердили концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года, а также план мероприятий по ее реализации. Ее целью является обеспечение доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации у молодых людей к ведению здорового образа жизни.



Диана Жиленкова