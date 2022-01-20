Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Целью концепции является обеспечение доступных условий для занятий спортом, а также повышение мотивации у молодежи к ведению здорового образа жизни. В план реализации включены свыше 40 мероприятий.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, концепцией предусмотрено создание во всех регионах страны школьных спортивных лиг, детских спортивно-оздоровительных лагерей, строительство и модернизация инфраструктуры и т.д. Основная цель — привлечь к регулярным занятиям спортом по меньшей мере 90% детей.

В прошлом месяце стало известно, что столица Татарстана стала лучшим городом республики по подготовке спортивного резерва и развитию базовых олимпийских видов спорта.

Диана Жиленкова