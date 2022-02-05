Камилу Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира Олимпийских Игр
Чемпионку России и Европы Камилу Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх. Об этом сообщается в telegram-канале Олимпийского комитета России.
Соревнования в короткой программе в рамках командного турнира фигуристов пройдут в воскресенье.
ОКР ранее публиковал состав сборной страны без спортсменки, заявленной на женское одиночное катание, хотя за пару часов до этого она была в списке. В основной состав женской сборной попали Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными выбраны Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым