Камилу Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира Олимпийских Игр

Чемпионку России и Европы Камилу Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх. Об этом сообщается в telegram-канале Олимпийского комитета России.

Соревнования в короткой программе в рамках командного турнира фигуристов пройдут в воскресенье.

Фото: olympic.ru

ОКР ранее публиковал состав сборной страны без спортсменки, заявленной на женское одиночное катание, хотя за пару часов до этого она была в списке. В основной состав женской сборной попали Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными выбраны Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Татьяна Леухина