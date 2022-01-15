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Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы

23:48, 15.01.2022
Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы
Фото: vk.com/club_kamila_valieva

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, проходившем в столице Эстонии Таллине. Об этом сообщает RT.

Золотую медаль завоевала уроженка Казани Камила Валиева. За произвольную программу спортсменка набрала 168,61 балла. В сумме принесло ей 259,06 балла. Второе место получила действующая чемпионка мира Анна Щербакова и третье — Александра Трусова.

Ранее еще одни российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили золото на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Накануне россиянин Марк Кондратюк победил на чемпионате Европы в мужском одиночном катании.

Дарья Акимова
СпортФигурное катание

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