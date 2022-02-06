Как казанские дворники справляются со снегопадами — видео

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани из-за обильных осадков дворникам приходится нелегко. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С четырех утра и до темна супруги Чимченко очищают дворы Советского района от снега. Пять лет назад на собственные средства они купили ротер для очистки снега. По их словам, без него они вряд ли бы справились.

Минувшим днем в Казани на уборку улиц от снега вышли 552 дорожных рабочих и 392 единицы специальной техники.



На субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов республики организовать работу предприятий ЖКХ, а также следить за качеством работы по уборке снега и ликвидацией наледи с крыш домов.



Татьяна Леухина