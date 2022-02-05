Днем на уборку казанских улиц вышли 552 дорожных рабочих и 392 единицы спецтехники

В Казани сегодня на уборку улиц вышли 552 дорожных рабочих и 392 единицы специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.



Снег вывозят со следующих улиц: Абжалилова, Аграрная, Большая Красная, Глушко, Гоголя, Губкина, Даурская, Кремлевская, Павлюхина, Петербургская, Пушкина, Салимжанова, Саид-Галеева, Спартаковская, Татарстан, Ташаяк, Театральная, Тихомирнова, Фрунзе, Фучика, Халтурина, Цеткин, Чернышевского, а также с Горьковского шоссе, Мамадышского и Сибирского трактов, проспектов Победы, Ямашева и других участков улиц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки спецтехника вывезла 12 тысяч 365 тонн снега. С начала зимнего сезона — 669 тыс. 373 тонны снега. На дорогах использовали 406 тонн реагента и 741 тонна песко-соляной смеси.



В социальных сетях ранее опубликовали видео, на котором машина скорой помощи застряла в поселке Северный. По словам очевидцев, в поселке за всю зиму снег убирали только один раз.



Татьяна Леухина