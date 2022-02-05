В Казани проведут на четырех площадках «Лыжню России»

В Казани 12 февраля состоится Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2022». Соревнования пройдут в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме реки Казанки по ул.Гаврилова, в поселке Нагорном. Центральный городской старт состоится на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.

Забеги на стадионе «Локомотив» начнутся в 8:00. Главный массовый старт на центральной площадке запланирован на 12:30.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Регистрировать участников гонки и выдавать им стартовые комплекты будет мандатная комиссия. Она начнет свою работу 7 февраля на Центральном стадионе Казани по адресу: ул.Ташаяк, 2а (пресс-центр, 2 этаж). Зарегистрироваться можно будет с 9:00 до 18:00, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также справку от медицинской организации о допуске к участию в лыжном забеге. Выдача комплектов продлится до 11 февраля, сообщается на сайте мэрии Казани.

В начале января в столице Татарстана прошел любительский лыжный забег. Соревнования проходили на месте будущего парка «Савиновский» на улице Гаврилова.

Татьяна Леухина