В Казани прошел любительский лыжный забег

В Казани сегодня прошел любительский лыжный забег. Соревнования проходили на месте будущего парка Савиновский на улице Гаврилова.

Участники проходили дистанцию 3 км. Самым юным спортсменом стал 9-летний мальчик. Всем участникам вручили подарки и дипломы, а после забега провели экскурсию по будущему парку, пишет «Татарстан-24».

Вчера в лесопарке Лебяжье проходил семейный лыжный забег. Он должен был пройти 4 января, но мероприятие перенесли из-за морозов.

Татьяна Леухина