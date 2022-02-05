Россия завоевала две медали в первый день Олимпиады в Пекине

Российская сборная выиграла две награды в первый медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе у спортсменов по одной серебряной и бронзовой медали.

Второе место в скиатлоне — у лыжницы Натальи Непряевой. Бронзу завоевали биатлонисты в смешанной эстафете: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Фото: olympic.ru

В медальном зачете россияне заняли седьмое место с командой Канады. Первое место у норвежцев (две золотые медали). Второе — у Словении. У них в активе по одной золотой и бронзовой медали. Третье место делят команды Нидерландов, Швеции и Китая (по одной золотой медали).

XXIV зимние Олимпийские игры открылись вчера на Национальном стадионе Пекина. Российскую сборную на Играх представят свыше 200 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины.

Татьяна Леухина