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В России выявили 177 282 новых случая COVID-19 — это очередной антирекорд

11:26, 05.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 177 282 новых случая COVID-19 — это очередной антирекорд
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 177 282 заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. За все время пандемии инфекцию подхватили 12 630 047 россиян.

Всего выздоровели 10 509 688 человек, в том числе 60 507 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 714 человек. За все время пандемии от инфекции скончались 334 753 гражданина РФ.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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