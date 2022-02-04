В России новый рекорд по заболевшим за сутки — 168 201 человек

За последние сутки в России выявили 168 201 случай заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 12 452 765 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 58 449 человек, всего выздоровевших — 10 449 181 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 682 россиян, всего от инфекции скончались 334 039 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 52 398 случаев COVID-19.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко