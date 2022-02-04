Deutsche Welle объявила о закрытии московского бюро

Сегодня прекратилась работа московского бюро немецкой телекомпании Deutsche Welle. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Произошло это после того, как в России было запрещено вещание этого телеканала. Как говорится в сообщении, таким образом немецкий иностранный вещатель соблюдает запрет, введенный правительством РФ.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня, что Deutsche Welle получил предписание от министерства о закрытии бюро и сдаче аккредитации в течение дня журналистами, работающими в московском офисе. По ее словам, сдача аккредитации не означает, что сотрудников бюро выдворят из страны.

Накануне в МИД РФ сообщили о прекращении вещания Deutsche Welle в стране. Также ведомство планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента. В Deutsche Welle заявили, что намерены оспорить запрет и добавили, что продолжат освещать Россию, даже если ее придется покинуть.

Дарья Акимова