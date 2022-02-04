Минюст России включил в список нежелательных организаций WOT Foundation*

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Так, в список попала польская организация WOT Foundation* («ВОТ ФОНД»).

Организацию добавили в перечень согласно ч.1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Также список обновлен по решению заместителя генпрокурора РФ от 25 января 2022 года, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре Минюст РФ пополнил список иноагентов, внеся туда еще восемь человек. Среди них оказались участницы Pussy Riot** — Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.



* WOT Foundation входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

** Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента.



Диана Жиленкова