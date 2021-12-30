Минюст России обновил список иноагентов — среди них участницы Pussy Riot*

Сегодня Минюст России пополнил список иноагентов, внеся туда еще восемь человек. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Среди них оказались участницы Pussy Riot* Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, писатель Виктор Шендерович, главный редактор интернет-издания «Холод» Таисия Бекбулатова, политолог Марат Гельман, ярославский кинопредприниматель Андрей Алексеев, журналисты СМИ-иноагентов Елена Владыкина и Иван Беляев.

Как сообщается, данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. Согласно полученным Минюстом сведениям, «указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

Фото: minjust.gov.ru

Ранее Верховный суд России ликвидировал международную организацию «Мемориал»**, которая занималась исследованием политических репрессий в СССР. Организацию признали НКО-иноагентом пять лет назад.

* Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента

**Организация признана в России иностранным агентом в 2016 году

Дарья Акимова