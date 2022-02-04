В Набережных Челнах девочка провалилась в открытый люк

Фото: прокуратура РТ

На территории 65-го комплекса Набережных Челнов ребенок провалился в открытый люк, по данному инциденту прокуратура начала проверку. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По словам матери девочки, выбраться из люка ее дочери помог одноклассник. В «Челныводоканале» заявили, что аварийная бригада уже выезжала по вызову и люк закрыли. Специалистами было обнаружено, что колодец вместе с основанием был сдвинут с места. Предположительно, это могло произойти во время очистки территории снегоуборочной техникой.

фото: pxhere.com

31 января, в Челнах во время прогулки мальчик провалился в открытый люк, почти сразу его вытащил оттуда отец. Инцидент произошел на территории медицинской организации в 16-м комплексе поселка ЗЯБ. Ребенок испугался, испачкал одежду, на его лице ссадина.

Двумя неделями ранее на территории больницы проводилась уборка снега с использованием спецтехники. В процессе работ в двух метрах от шлагбаума сместилась крышка канализационного колодца вместе с основанием.



Максим Кокунин