В прокуратуре Челнов назвали причину падения мальчика в открытый люк

Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах прокуратура проверила информацию о падении ребенка в открытый люк. Причиной инцидента стало ненадлежащее выполнение должностных обязанностей завхозом, сообщается на сайте прокуратуры.



Инцидент произошел вчера утром на территории медицинской организации в 16-м комплексе поселка ЗЯБ. Во время прогулки мальчик провалился в открытый люк, и почти сразу его вытащил оттуда отец. Ребенок испугался, испачкал одежду, на его лице ссадина.

Двумя неделями ранее на территории больницы проводилась уборка снега с использованием спецтехники. В процессе работ в двух метрах от шлагбаума сместилась крышка канализационного колодца вместе с основанием. В результате люк оказался открытым под плотным слоем снега. За уборкой территории следила заведующая хозяйством больницы. Причем она не только не проверила результаты работ, но и не предупредила подрядчика о наличии канализационного колодца.

В адрес руководителя медучреждения внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновного сотрудника к дисциплинарной ответственности.

В прошлом месяце в Казани возбудили уголовное дело после гибели мужчины, упавшего в люк с жидким битумом. Мужчина при помощи «болгарки» планировал срезать металлические конструкции, но потерял равновесие и упал в емкость с отработанным мазутом, которую не закрыли должным образом.



Диана Жиленкова