Управление образования Казани пообещало наказать руководство детсада, где обнаружили сальмонеллез

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Управление образования Казани пообещало в обязательном порядке принять меры по отношению к руководству детского сада №373, где дети заразились сальмонеллезом.

— Сейчас Управление [образования] проводит и собственную проверку для детального выяснения обстоятельств и установления виноватых, — сообщили в мэрии Казани. Городские власти поблагодарили родителей дошколят за активность и заявили, что подобные ситуации недопустимы.

О заражении детей сальмонеллезом стало известно из соцсетей. Автор поста сообщил, что по результатам анализов диагноз подтвердился у семи детей. Несмотря на это, администрация детсада якобы не планировала закрывать учреждение для полной проверки.

В тот же день на сообщение отреагировали в Управлении образования Казани и сообщили, что 24 января сотрудники Роспотребнадзора выезжали с проверкой в детский сад и не подтвердили наличия инфекции. Администрация дошкольного учреждения проводила обзвон родителей, чьи дети ходят в него, и уточняла диагноз. Информация о поступившем анонимном сообщении в соцсетях направили в Роспотребнадзор для повторной проверки.



В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что с 18 по 28 января поступило шесть экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди детей, посещающих четыре разные группы, в том числе двое детей из одной семьи. Из шести заболевших госпитализировали двух детей. Остальные находились на амбулаторном лечении. У всех заболевших выявили сальмонеллу энтеритидис.



За нарушения Управление Роспотребнадзора по РТ составило протокол на МАДОУ «Детский сад №373 комбинированного вида» по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Делом заинтересовался и Следком. Ведомство начало доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Татьяна Демина