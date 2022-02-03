В казанском детском саду №373 проведут повторную проверку после сообщений о сальмонеллезе

В Управлении образования Казани прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о детях, которые заболели сальмонеллезом в детском саду №373. Как сообщили «Реальному времени», планируется повторная проверка помещений в учреждении.

— По информации администрации детского сада, 24 января сотрудники Роспотребнадзора выезжали с проверкой в учреждение и не подтвердили наличия инфекции. Сейчас администрация проводит обзвон родителей, чьи дети не ходят в детский сад, чтобы уточнить диагноз. Информация о поступившем анонимном сообщении в соцсетях направлена в Роспотребнадзор для повторной проверки помещений, — говорится в сообщении.

Сегодня в соцсетях появился пост, автор которого сообщил, что по результатам анализов диагноз подтвердился у семи детей. Несмотря на это, администрация детсада и надзорные органы не планируют закрывать учреждение для полной проверки. Автор сообщения призвал провести полную обработку садика, чтобы никто из детей больше не болел.



Диана Жиленкова