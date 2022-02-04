Казанцев призвали не парковать автомобили возле контейнерных площадок — они мешают мусоровозам

Фото: Олег Тихонов

Жителей Казани призвали не парковать автомобили возле контейнерных площадок, так как из-за этого спецтехнике сложно добраться до контейнерных площадок и вывезти мусор. С обращением к владельцам машин выступил региональный оператор, управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

Там отметили, что из-за припаркованных автомобилей мусоровозы регионального оператора УК ПЖКХ в зимний период часто сталкиваются с проблемами вывоза отходов во дворах многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК. Мешают спецтехнике и неочищенные проезды.

Чаще всего с этой проблемой мусоровозы сталкиваются в ЖК «Салават купере» и во дворах многоквартирных домов по ул. Ноксинский Спуск, Минской, Ломжинской, Проспект Победы, Ямашева, Нурсултана Назарбаева и Адоратского. Самыми проблемными в этом отношении являются спальные районы Казани.

Автомобилистам напомнили, что у каждого мусоровоза есть определенное время для загрузки отходов, а припаркованные рядом с контейнерной площадкой машины могут срывать график вывоза ТКО. Это впоследствии может приводить к нарушению санитарных норм и возникновению стихийных свалок.

Фото: Олег Тихонов

Кроме того, за препятствование проезду транспорта, осуществляющего выполнение запланированных работ, грозит штраф. Наказание предусмотрено частью 4 статьи 12.19 КоАП РФ, обратили внимание в УК ПЖКХ.



Напомним, что только за новогодние праздники регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в западной зоне Татарстана (УК «ПЖКХ») вывез 22 тысячи тонн отходов. Этот объем сопоставим с весом 400 железнодорожных вагонов.