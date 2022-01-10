В Татарстане регоператор ТКО в новогодние праздники вывез 22 тысячи тонн отходов

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в западной зоне Татарстана УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (УК «ПЖКХ») в новогодние праздники вывез 22 тысячи тонн отходов. Этот объем сопоставим с весом 400 железнодорожных вагонов.

За тот же период 2021 года оператор вывез около 15 тысяч тонн отходов. В эти новогодние праздники объем вывоза мусора возрос в 1,5 раза.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 31 декабря по 9 января ежедневно были задействованы более 250 мусоровозов, из них более 100 — в Казани, пишет «Интерфакс».



Самые напряженные дни — с 31 декабря по 4 января.

3 января гендиректор ООО «УК «ПЖКХ» Сергей Богатов сообщал, что в Казани с 31 декабря по 2 января вывезли 46 тыс. кубов мусора, что в 1,5 раза больше обычных дней.

Татьяна Леухина