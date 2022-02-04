В Татарстане мужчину осудят за убийство подруги после попойки

37-летнего жителя Красноярского края обвинили в убийстве его 35-летней знакомой. Они вместе работали в Елабуге, после чего поехали домой через Казань, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что они 2 февраля сняли квартиру по улице Оренбургский тракт и там распивали спиртное. Женщина захотела вернуться в Елабугу, но там ей сообщили, что нуждаются только в услугах ее друга.

После этого она стала ругаться с обвиняемым на почве ревности. Тогда мужчина ударил подругу ножом в грудь, поле чего вызвал на место полицию. Потерпевшая умерла по дороге в больницу.

Обвиняемый признал причастность к совершению преступления. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Вчера стало известно о возбуждении дела на жителя Зеленодольска, который убил брата — во время ссоры он ударил его вилкой. Подозреваемый находился в гостях у родственника, вместе они распивали алкоголь.

Маргарита Головатенко