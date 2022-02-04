Эколог прокомментировал исчезновение озера Морской глаз в Марий Эл

Фото: соцсети

В Марий Эл исчезло озеро Морской глаз. Фотографии с исчезнувшим озером облетели соцсети. По этому поводу высказал мнение старший научный сотрудник заповедника «Большая Кокшага» Геннадий Богданов.



По его словам, озеро — самое молодое из группы карстовых озер Сотнурской возвышенности. Ему нет и 100 лет. В 2007—2008 годах его начали посещать туристы, и некоторые элементы созданной для этого инфраструктуры сказались на озере и на состоянии окружающей среды не лучшим образом.

Первые предпосылки к обмелению водоема наметились после засушливого 2010 года. Сначала исчез исток Морского глаза, а затем начало мелеть и озеро. В безлесных районах с развитым овражно-балочным комплексом осадки устремляются в овраги и реки. Озеро Морской глаз находится в районе Сотнурской возвышенности — там воды уходили по ручью Шайровка (Шайра), Ундер ер, Пеза в реку Илеть. Русла этих ручьев во многих местах пересохли, заросли или захламились, поэтому основное количество осадков просачивается в землю и растворяет некоторые породы казанского яруса. По образующимся пустотам текут подземные реки, которые еще больше увеличивают объем пустот. Приток воды с родников был минимальным, а дебит воды с озера стал большим.

«Это явление будет продолжаться до тех пор, пока уровень воды не сравниться с водой остальных озер. Возможно, в худшем случае от озера останется каменный колодец с небольшим зеркалом воды на дне», — приводит слова сотрудника заповедника «Марийская правда».

Маргарита Головатенко