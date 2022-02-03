В январе в Альметьевске поймали и стерилизовали 100 бездомных собак — видео

Фото: скриншот видео

В Альметьевске продолжают бороться с бездомными собаками. Здесь работает специализированная организация: в январе поймали и стерилизовали 100 животных. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Отлов, стерилизация, вакцинация и содержание в приюте одной собаки в течение 21 дня обходится в четыре тысячи рублей. Сейчас в городе нет специализированного приюта, поэтому бездомных собак отправляют в учреждения Ульяновска.

Как рассказал и. о. директора департамента ЖКХ Альметьевска Алексей Лазарев, в настоящий момент разрабатывается проектная документация нового приюта. По предварительным данным, учреждение сможет принимать до 250 собак. Сейчас в городе насчитывается более 100 бездомных собак.

Несколько дней назад сообщалось, что в Нижнекамском районе на отлов бездомных животных в этом году потратят 4,7 млн рублей. Заказчиком выступает исполком Нижнекамска. Контракт заключается на весь 2022 год.

Диана Жиленкова