В Нижнекамском районе на отлов бездомных животных в 2022 году потратят 4,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Василий Иванов

В Нижнекамском районе на оказание услуг по отлову животных без владельцев в 2022 году потратят 7,75 млн рублей, такой тендер опубликован на сайте госзакупок.



В стоимость заложены услуги по отлову, транспортировке и содержанию животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности. Так власти района планируют регулировать численность таких животных на улицах НМР и административного центра.

Заказчик — исполком Нижнекамска. Подать заявку можно до 8 февраля, итоги подведут на следующий день, 9 февраля. Контракт заключается на весь 2022 год.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана на совещании в Доме Правительства РТ в субботу поднимал вопрос о безопасности граждан и исключении нападения бездомных собак на людей. Он отметил, что, согласно данным системы «Инцидент менеджмент» в 2021 году, в социальных сетях по этой теме выявили 1 447 жалоб граждан — это на 42% больше показателя прошлого года. В данных приводятся лишь факты, нашедшие отклик в соцсетях, о других случаях неизвестно. Минниханов поручил главам муниципальных образований оперативно реагировать на все сообщения и сигналы об агрессивном поведении бездомных собак в общественных местах.

Маргарита Головатенко