Хуснуллин: в год нужно заменять как минимум 5% изношенных коммунальных сетей

В России необходимо заменять по меньшей мере 5% изношенных коммунальных сетей ежегодно. Такую цель озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Также в 2021 году в 247 населенных пунктах построили около 260 объектов, благодаря чему 850 тысяч граждан были обеспечены качественной водой из систем централизованного водоснабжения, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, в текущем году запланирована реализация свыше 370 объектов. В 54,4 тыс. многоквартирных домов уже выполнен капремонт. Это на 10% больше, чем в 2020 году.

В прошлом месяце Хуснуллин сообщил о выделении 1 трлн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Из них более 793 млрд рублей направят на федеральные объекты, еще 255 млрд — на региональные.



Диана Жиленкова