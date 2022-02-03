Глава МИД Польши Рау выступит за постоянное присутствие военных из США

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что глава МИД Збигнев Рау выступит за то, чтобы направляемые в страну войска США остались на ее территории на постоянной основе с ротацией. Об этом пишет Reuters.

Пшидач надеется, что дополнительные американские войска прибудут в Польшу в течение нескольких недель. По его словам, польская дипломатия стремится расширить присутствие союзников в форме постоянной ротации, а текущая ситуация подтверждает необходимость таких мер.

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Вчера стало известно, что президент США Джо Байден формально одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу в ближайшие дни. В рамках переброски дополнительных сил на территории Польши и Германии будет размещено около 2 тысяч военнослужащих ВС США. Еще около тысячи солдат будет переброшено из Германии в Румынию.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска войск США в Европу — повод для беспокойства, поскольку это означает, что Америка продолжает наращивать напряженность в Европе.



Максим Кокунин