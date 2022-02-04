Исследование: 73% россиян проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме и пойти на собеседование

73% жителей России предпочитают проверять работодателя перед тем, как отправить ему резюме или пойти на собеседование. К такому выводу по итогам опроса пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще всего соискатели заранее читают отзывы сотрудников и черные списки работодателей в Сети, проверяют финансовую и налоговую отчетности, а также данные о судебных делах и тендерах. 16% россиян предпочитают изучать официальный сайт предприятия.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в сервисе SuperJob сообщили, что во время пандемии коронавируса компании стали чаще принимать на работу сотрудников конкурирующих компаний. Наиболее часто такая практика наблюдается в банковской сфере, где за сотрудниками наблюдают 68% работодателей, а за вакансиями — 45%.

Диана Жиленкова