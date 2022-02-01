Исследование: российские компании стали чаще принимать на работу сотрудников предприятий-конкурентов

В период пандемии COVID-19 компании стали чаще принимать на работу сотрудников конкурирующих компаний. Так, работников предприятий-конкурентов отслеживают 36% компаний страны, а вакансии своих соперников в бизнесе — 40%. Такие данные по итогам опроса приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще всего такая практика наблюдается в банковской сфере, где за сотрудниками наблюдают 68% работодателей, а за вакансиями — 45%. Также подобная тенденция наблюдается в сфере продаж (по 45%).

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что крупные компании с количеством персонала от 1 тысячи человек мониторят активность работников и вакансии конкурентов более активно, чем средний и малый бизнес.

Недавно в сервисе SuperJob сообщили, что 30% россиян считают везение залогом успешной карьеры. Согласно итогам опроса, 58% респондентов уверены, что профессиональный рост напрямую зависит от упорного труда.

Диана Жиленкова