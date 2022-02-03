Банк России предлагает возвращать жертвам мошенников похищенные средства

Банк России предлагает возвращать клиентам банков всю сумму, которую похитили мошенники, используя методы социальной инженерии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Средства планируется возвращать в том случае, если кредитная организация не учла рекомендации регулятора. Предложения по изменению порядка возврата похищенных денег начали готовить еще в прошлом году.

фото: realnoevremya.ru

6 декабря сообщалось, что Банк России планирует определить сумму возврата средств пострадавшим от деятельности финансовых мошенников. В закон о национальной платежной системе будет введен упрощенный порядок возврата денег пострадавшим от злоумышленников.

Клиент должен будет сообщить о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от кредитной организации о проведенной операции. Сумму посчитают «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии».

Максим Кокунин