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Банк России предлагает возвращать жертвам мошенников похищенные средства

14:24, 03.02.2022
Банк России предлагает возвращать жертвам мошенников похищенные средства
Фото: cbr.ru

Банк России предлагает возвращать клиентам банков всю сумму, которую похитили мошенники, используя методы социальной инженерии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Средства планируется возвращать в том случае, если кредитная организация не учла рекомендации регулятора. Предложения по изменению порядка возврата похищенных денег начали готовить еще в прошлом году.

фото: realnoevremya.ru

6 декабря сообщалось, что Банк России планирует определить сумму возврата средств пострадавшим от деятельности финансовых мошенников. В закон о национальной платежной системе будет введен упрощенный порядок возврата денег пострадавшим от злоумышленников.

Клиент должен будет сообщить о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от кредитной организации о проведенной операции. Сумму посчитают «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии».

Максим Кокунин
ЭкономикаБанкиОбщество

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