ЦБ РФ введет обязательную сумму возврата пострадавшим от финансовых мошенников

Банк России планирует определить сумму возврата средств пострадавшим от финансовых мошенников. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы ЦБ, разосланные участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.

В закон о национальной платежной системе будет введен упрощенный порядок возврата пострадавшим от финансовых мошенников. Сумму должен определить Банк России. Клиент должен будет сообщить о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от кредитной организации о проведенной операции. Сумму посчитают «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии».

Также регулятор хочет дать право банкам списывать деньги по истечении одного-двух рабочих дней при наличии признаков мошенничества.

Ранее «Сбер» предупредил о новом виде мошенничества. Теперь злоумышленники не только подталкивают своих жертв к оформлению кредита, но и могут убедить их заложить или продать свое жилье.



Ольга Шагиева