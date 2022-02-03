В России ежегодно пропадают около 180 тысяч человек — это много или мало?

Каждый год в России пропадают около 180 тысяч человек. Из них 20 тысяч не находят вообще. Такими данными поделился с «РИА Новости» координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и депутат Госдумы Олег Леонов.

В 2021 году в «ЛизаАлерт» поступило 42 727 заявок о пропаже, по ним 31 603 человека нашлись живыми, 3 131 человек обнаружен погибшим, 1 655 человек так и не были найдены. По словам Леонова, мужчины пропадают чаще женщин, чаще всего это люди среднего возраста, а около 80% исчезают в городах, поэтому и заявок по ним больше, чем о пропавших в природной среде.

Чаще всего люди пропадают в период с июля по сентябрь — в эти месяцы в лесах появляются грибы и многие отправляются за ними. Городские же пропажи более-менее равномерны по месяцам. Сложнее всего, как считает Леонов, искать пожилых людей. Связано это с тем, что, к примеру, на потерявшихся на улице детей обратят внимание прохожие. С возрастными людьми такое вряд ли произойдет.

Фото: предоставлено ДПСО «ЛизаАлерт» Республики Татарстан

180 тысяч человек — это:

По 493 человека в день.

25% заявок об исчезновении людей поступает в «ЛизаАлерт» — за 2021 год это 42 727.

— за 2021 год это 42 727. В 6 раз больше , чем добровольцев в отряде «ЛизаАлерт» — их всего 30 тысяч человек.

, чем добровольцев в отряде «ЛизаАлерт» — их всего 30 тысяч человек. Почти на таком же уровне естественная убыль населения за 11 месяцев 2018 года — по данным Росстата, 180,5 тысячи человек.

— по данным Росстата, 180,5 тысячи человек. В 3,3 раза меньше , чем ежегодно пропадает в США — там это число составляет 600 тысяч человек.

, чем ежегодно пропадает в США — там это число составляет 600 тысяч человек. 16,6% из них составляют дети — в России их ежегодно пропадает более 30 тысяч.

— в России их ежегодно пропадает более 30 тысяч. В 7,8 раза больше , чем погибло людей в 2021 году в России в результате преступлений — по данным МВД РФ, это более 23,3 тысячи человек.

, чем погибло людей в 2021 году в России в результате преступлений — по данным МВД РФ, это более 23,3 тысячи человек. В 45 раз больше , чем исчезает ежегодно в Татарстане — в полицию каждый год поступает больше 4 тысяч заявлений о пропаже граждан.

, чем исчезает ежегодно в Татарстане — в полицию каждый год поступает больше 4 тысяч заявлений о пропаже граждан. 0,12% от населения России — на 1 января 2022 года, по оценке Росстата, в стране насчитывалось 145 478 097 жителей.

— на 1 января 2022 года, по оценке Росстата, в стране насчитывалось 145 478 097 жителей. Население города Северодвинска в Архангельской области — там на 2021 год проживало 180 806 человек.

в Архангельской области — там на 2021 год проживало 180 806 человек. Три населения Лениногорска — здесь живут 61 695 человек.

Дарья Акимова