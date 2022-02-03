В Нижнекамске фирма «секретно» торгует медицинскими товарами

В Нижнекамске появилась фирма, торгующая медицинскими товарами. Потенциальные покупатели могут приобрести их лишь на закрытых презентациях, длящихся по несколько часов.



«Это товары для здоровья. Кто-то хочет — берет, многим людям помогло это. Обычная компания у нас, ничего тут нет предосудительного», — приводит «НТР-24» слова представителя компании.

Представитель не раскрывает, что именно продают на закрытых презентациях, какова цена за товары и условия сделки. Известно лишь то, что покупатель приобретает товар, если согласен с ценой, которую ему озвучили.

По словам представителя, к ним уже приезжали правоохранители: «Сотрудники более двух часов здесь были, разбирались, объяснение взяли. Состава преступления нет».

О ситуации стало известно от мужчины, которому позвонили неизвестные и пригласили на презентацию. Спустя несколько минут после разговора житель Нижнекамска решил перезвонить по номеру и услышал, что номер свободен и не назначен никакому абоненту. Автоответчик сообщил, что звонящие с этого номера, скорее всего, мошенники и попросил пожаловаться оператору на звонок с подменой номера.

Маргарита Головатенко