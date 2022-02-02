В Татарстане возместят затраты, связанные с подготовкой Концепции развития территории исторического поселения
В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий из бюджета республики юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с подготовкой Концепции устойчивого развития территории исторического поселения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алесей Песошин.
К числу расходов относятся оплата труда работников, специалистов, командировочные расходы, приобретение канцелярских и других товаров, затраты на приобретение программного обеспечения, транспортные расходы и др.
Недавно в Казани утвердили порядок предоставления выплат перевозчикам за убытки из-за ограничительных мер. В том числе подразумеваются субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.
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