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В Татарстане возместят затраты, связанные с подготовкой Концепции развития территории исторического поселения

19:58, 02.02.2022
В Татарстане возместят затраты, связанные с подготовкой Концепции развития территории исторического поселения
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий из бюджета республики юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с подготовкой Концепции устойчивого развития территории исторического поселения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алесей Песошин.

К числу расходов относятся оплата труда работников, специалистов, командировочные расходы, приобретение канцелярских и других товаров, затраты на приобретение программного обеспечения, транспортные расходы и др.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Казани утвердили порядок предоставления выплат перевозчикам за убытки из-за ограничительных мер. В том числе подразумеваются субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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