В Казани пассажир автобуса ударил по лицу водителя

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в автобусе маршрута №90 пассажир ударил по лицу водителя. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

По его словам, мужчине не понравилось, как водитель автобуса закрыл перед ним дверь на одной из остановок. Пассажир решил выразить по этому поводу свое негодование, ударил водителя по лицу, а затем ушел.

Остальные пассажиры стали возмущаться, однако виновник инцидента скрылся и автобус продолжил движение. Очевидец предположил, что конфликт зафиксировала камера видеонаблюдения.



В ноябре в столице РТ двое неизвестных напали на водителя автобуса. Конфликт начался из-за того, что молодые люди не хотели оплачивать проезд. Перепалка с другими пассажирами переросла в драку, в которую вмешался водитель. Он вывел хулиганов на улицу, но один из них разбил бутылку об асфальт и ударил мужчину осколком. После этого они скрылись. Водитель не получил серьезных ранений.



Диана Жиленкова