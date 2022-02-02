Эксперт назвал полет американских «самолетов Судного дня» сигналом для России

Директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе рассказал, что США в среду утром подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, что может быть сигналом для России о повышенной боевой готовности американских ВС. Об этом сообщает «РИА Новости».

Три самолета E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США, были одновременно подняты в воздух. Их называют «самолетами Судного дня», так как они предназначены на случай отражения ядерного удара. По его словам, такие полеты наблюдаются время от времени, но стоит обратить внимание, что в этот раз сразу три воздушных судна находились в небе одновременно.

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Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что войска на территории страны и за рубежом находятся в повышенной готовности. Некоторые воинские части в США привели в состояние повышенной готовности к переброске в Европу. По данным Кирби, их численность достигает 8,5 тысячи, однако окончательное решение еще не принято.



Вчера президент России Владимир Путин сообщил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ по гарантиям безопасности. Об этом свидетельствует ответ американской стороны. По его словам, в их числе недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения около границ России и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.



Максим Кокунин