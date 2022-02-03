На проект капремонта зданий Татарского института переподготовки кадров агробизнеса выделят 18,3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Главстрой Татарстана объявил тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для проведения капитального ремонта зданий Татарского института переподготовки кадров агробизнеса. Начальная цена договора — 18,3 млн рублей.

Объект расположен по адресу: г. Казань, Оренбургский тракт, 8б. Речь идет о ремонте учебного корпуса, общежития, столовой и др. Например, в учебном корпусе необходим ремонт фасада, замена кровли, ремонт (или замена) дверей, окон, полов и т.д. Оказать услугу необходимо в течение трех месяцев с момента заключения контракта.

Заявки на участие принимаются до 9 февраля. Подрядчика определят 11 февраля.

Вчера сообщалось, что на реставрацию здания присутственных мест в Казанском кремле направят еще почти 400 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает Главстрой РТ. Завершить работы нужно до конца 2022 года.

Диана Жиленкова