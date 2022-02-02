Росприроднадзор и «Нижнекамскнефтехим» подписали соглашение о взаимодействии

Фото: Александр Ильин

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках рабочей поездки на «Нижнекамскнефтехим» посетили площадку строящегося олефинового комплекса ЭП-600.

В ходе визита было подписано соглашение о взаимодействии между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом». Документ закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий и внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 миллиардов рублей.



Как отмечает «Нижнекамскнефтехим», среди ключевых направлений взаимодействия — обмен информацией по вопросу реализации национального проекта «Экология», а также совершенствование и актуализация правовой и нормативно-методической базы в области охраны окружающей среды и природопользования.