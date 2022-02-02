Эксперты: 75% потребляемых россиянами сыров — отечественного производства

75%, или две трети, сыра, потребляемого россиянами, — это продукты отечественного происхождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Однако при этом, по словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, потенциал роста своего производства и дальнейшего снижения импорта остается существенным. Он считает, что скорость реализации отечественного сыра зависит от распространения высокопродуктивных пород крупного рогатого скота, дальнейшего внедрения современных технологий производства, повышения квалификации кадров и введения в строй инвестиционных проектов.

В 2021 году объем импорта сыра в Россию составил 301 тысячу тонн. Его основными поставщиками были Белоруссия, Аргентина, Сербия, Швейцария и Казахстан.

Потребление сыра в России на душу населения растет. В 2020 и 2021 годах оно достигало 6,6 кг на человека, в 2019 году — 6,2 кг. Для сравнения, в 2004 году россияне съедали 4,1 кг этого продукта в год. В начале 2022 года самыми популярными фермерскими сырами в стране были страчателла, халлуми и твердые сорта.



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В декабре сообщалось, что в Кукморском районе Татарстана хотят запустить завод по производству моцареллы. Тогда на совещании в Минсельхозе РТ обсуждались возможное место строительства предприятия и стоимость проекта.

Дарья Акимова