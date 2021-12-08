В Кукморском районе Татарстана хотят запустить завод по производству моцареллы

В Кукморском районе Татарстана планируют наладить производство одного из основных видов сыров итальянской кухни — моцареллы, такую возможность обсудили сегодня в Минсельхозпроде РТ.



На совещании ведомства стороны обсудили возможность реализации проекта Exponenta Group по строительству завода. В настоящее время рассматриваются вопросы о возможном месте строительства предприятия и стоимости проекта.

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Стороны договорились о разработке подробного бизнес-плана и подборе подходящего места для завода.

Маргарита Головатенко