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В Кукморском районе Татарстана хотят запустить завод по производству моцареллы

20:38, 08.12.2021
В Кукморском районе Татарстана хотят запустить завод по производству моцареллы
Фото: pixabay.com

В Кукморском районе Татарстана планируют наладить производство одного из основных видов сыров итальянской кухни — моцареллы, такую возможность обсудили сегодня в Минсельхозпроде РТ.

На совещании ведомства стороны обсудили возможность реализации проекта Exponenta Group по строительству завода. В настоящее время рассматриваются вопросы о возможном месте строительства предприятия и стоимости проекта.

Фото: pixabay.com

Стороны договорились о разработке подробного бизнес-плана и подборе подходящего места для завода.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляЭкономикаФинансыИнвестицииОбщество Татарстан

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