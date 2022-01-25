Байден допустил введение санкций против Путина в случае обострения конфликта на Украине

Президент США Джо Байден не исключил введения личных санкций против президента России Путина в случае «вторжения» России на Украину. Об этом американский лидер заявил журналистам во вторник.

Он отметил, что США не намерены отправлять войска на Украину. При этом Байден подчеркнул, что в ближайшее время может принять решение об отправке в Европу части американских сил, которые привели в состояние повышенной готовности, передает «РИА Новости».

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В Белом доме заявили, что в случае обострения ситуации на Украине, США готовы ввести санкции против России, которые будут гораздо хуже, чем в 2014 году. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями, прозрачность военных действии и другие вопросы, касающиеся европейской безопасности.



Татьяна Леухина