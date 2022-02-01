В ночной уборке улиц Казани задействуют 345 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью улицы Казани от снега будут очищать 161 дорожный рабочий и 345 единиц специальной техники. В их число входят 78 комбинированных дорожных машин, 69 тракторных щеток, 108 самосвалов и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Работы будут производиться в различных районах. Снег будут вывозить с улиц Айдинова, Батурина, Баумана, Бехтерева, Дзержинского, Ершова, Журналистов, Завойского, Копылова, Королева, Чернышевского, Яруллина и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Горожан призвали не оставлять на ночь автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.

Недавно стало известно, что в столице Татарстана с начала зимнего сезона возбудили около 20 административных дел из-за неочищенных остановок, дорог или переходов. Также выданы 150 предписаний для устранения нарушений.



Диана Жиленкова