СМИ: россияне владеют криптовалютой на сумму более 16,5 трлн рублей

Жители России владеют криптовалютой на общую сумму более 16,5 трлн рублей или $214 млрд. Такую оценку дало правительство РФ, сообщает Bloomberg.

Этот показатель составляет около 12% мировых активов криптовалют. Уточняется, что оценка была произведена в прошлом месяце с помощью анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобиржи и др.

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Несколько дней назад в Центробанке заявили, что криптовалюты даже в случае их регулирования будут сопровождаться рисками. В ЦБ ожидают, что все больше стран будут приходить к выводу, что криптовалюты необходимо запретить.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам. По мнению регулятора, риски возникают из-за волатильности.

Диана Жиленкова