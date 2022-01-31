В Казани до 4 февраля продлили ограничение движения по улице Односторонка Гривки

В Казани до 4 февраля продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по улице Односторонка Гривки, соответствующий документ подписали в исполкоме города.



Так, до 4 февраля в Казани будет закрыт участок по улице Односторонка Гривки от улицы Поперечно-Гривской до дома №19а по улице Односторонка Гривки.

На участке ведется строительство сетей водоотведения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани продолжается строительство второй линии метрополитена, в связи с чем временно введено ограничение движения на участке улицы Юлиуса Фучика. До 17 марта закрывается участок улицы Юлиуса Фучика возле домов №103а и №72. Из-за строительства второй линии метрополитена в Казани до 2 ноября 2022 года движение ограничено и на участке от дома №135 по улице Юлиуса Фучика до улицы Ломжинской.

Маргарита Головатенко